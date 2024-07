PERONOSPORA: CIA SCRIVE A REGIONE E GOVERNO, “ACCELERAZIONE EROGAZIONE FONDI PER AZIENDE COLPITE”

L’AQUILA – CIA Abruzzo, attraverso il suo presidente Nicola Sichetti, esprime “forte preoccupazione per la situazione critica delle aziende vitivinicole della regione, colpite dalla peronospora nel 2023, e ha indirizzato una lettera all’Assessore regionale Emanuele Imprudente, al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e al Sottosegretario Luigi D’Eramo, chiedendo “interventi immediati per accelerare le procedure di trasferimento dei fondi. Durante il Tavolo Verde di concertazione regionale, è stata evidenziata l’urgenza di trasferire rapidamente i fondi stanziati ad Agea per i ristori necessari.

“La peronospora ha avuto un impatto devastante sul nostro settore vitivinicolo,” afferma Sichetti. “È essenziale che i fondi siano erogati tempestivamente per garantire la sopravvivenza delle aziende danneggiate. Chiediamo un’azione immediata da parte delle autorità competenti.”

Il Presidente Sichetti sottolinea l’importanza di una rapida risposta per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende coinvolte. “Senza un supporto finanziario immediato, molte realtà rischiano di non farcela. Siamo fiduciosi nell’impegno delle istituzioni per superare questa emergenza”.