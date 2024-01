PERONOSPORA: D’ERAMO, “STATO DI CALAMITA’ IN ABRUZZO BOCCATA D’OSSIGENO PER AGRICOLTURA”

ROMA – “Il riconoscimento ufficiale da parte del Masaf dello stato di calamità naturale per l’agricoltura abruzzese consentirà una boccata d’ossigeno al settore con interventi di sostegno al territorio che in Italia è stato quello maggiormente colpito dall’emergenza della peronospora della vite”.

Così in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, coordinatore regionale Lega Abruzzo.

“In questi mesi abbiamo fatto numerosi incontri con i viticoltori che hanno subito danni. Il decreto firmato dal ministro Francesco Lollobrigida – continua D’Eramo – è una risposta alle istanze provenienti dal territorio ed è il risultato della puntuale documentazione fornita dalla Regione al Ministero. Dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 45 giorni di tempo per presentare ad Agea la documentazione necessaria per la richiesta di risarcimento. Importante anche la proroga delle operazioni di credito agrario fino a 24 mesi e la riduzione fino al 50% degli oneri previdenziali propri e dei lavoratori dipendenti”.

“Un aiuto concreto per un settore strategico per l’economia regionale che rappresenta un traino per il territorio. Il Governo dimostra con i fatti, e non a parole, di essere al fianco degli agricoltori abruzzesi”, conclude D’Eramo.