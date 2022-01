“PERSONALE SANITARIO POSITIVO AL COVID-19 LAVORA LO STESSO”, RABBIA DIPENDENTE ASL AQUILANA

L’AQUILA – “Il governo permette a un sanitario positivo al Covid-19 asintomatico di lavorare anche se con visiera e mascherina FFP2. In una condizione come quella in cui ci troviamo, in un ambiente in difficoltà in cui ci si continua a contagiare anche con tre dosi di vaccino, è una vera follia”.

A dirlo ad AbruzzoWeb è una dipendente Asl provinciale aquilana del personale sanitario che ha chiesto di restare anonima e che, afferma, “Non si può pensare di continuare ad affrontare questa emergenza, che non è certo l’unica per la sanità – continua l’infermiera – con il poco personale a disposizione, perché nel frattempo questo viene ‘spremuto’ fino allo sfinimento”.

“E non è certo corretto – prosegue – ‘spremere’ pure chi ha il Covid-19 anche se da asintomatico. Non si può lavorare sempre in condizioni estremamente precarie, perché prima o poi il sistema salta”.

“Anzi, il sistema è già saltato. Solo che si continua a fare finta di nulla. Da ormai due anni lavoriamo faccia a faccia e senza riposo con un’emergenza terribile, siamo stanchi di dover fare continuamente i conti con situazioni che non vengono mai risolte”, conclude. (red.)