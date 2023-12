PERSONALE SANITARIO, TAGLIERI (M5S): “VERI’ SI ATTIVI SU RICHIESTA SINDACATI VACANZA CONTRATTUALE”

L’AQUILA – “Se l’assessore Nicoletta Verì vuole dare realmente seguito alle tante parole che ha speso durante i momenti difficili questo è il momento di farlo. Si faccia garante anche attraverso il coinvolgimento dei direttori sanitari ad avviare questa interlocuzione. Credo che sia il minimo segno di apertura verso un comparto che paga, ormai da anni, le pessime scelte della politica che non è stata capace di risolvere la grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni massacranti e a ferie non godute”.

Ad affermarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, che specifica:

“Sosteniamo la richiesta rivolta a Regione Abruzzo da alcune sigle sindacali del personale sanitario in forza nelle Asl di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo, in merito al pagamento di una quota dell’indennità Vacanza Contrattuale nella mensilità di dicembre 2023. Una richiesta che trova il nostro favore, in quanto crediamo sia legittimo, in un momento di forte crisi economica, sostenere concretamente i lavoratori del comparto sanitario e le loro famiglie”.

“Un’azione in questo senso è stata già intrapresa da altre regioni italiane e riteniamo che se adottata anche dalla Regione Abruzzo, sarebbe un segnale importante di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari che, durante la pandemia Covid-19, sono stati definiti ‘eroi’ e che poi sono stati completamente abbandonati da chi avrebbe dovuto tutelarli”.

“Pertanto – conclude Taglieri – metteremo tutto il nostro impegno affinché sia convocato con urgenza l’incontro di confronto chiesto dalle organizzazioni sindacali e che l’assessore inizi davvero a fare l’assessore tenendo come obiettivo primario il benessere del personale e dei cittadini abruzzesi”, conclude Taglieri.