PERSONE SCOMPARSE: BAGNAI (LEGA), “IN AULA LA MIA PROPOSTA DI LEGGE”

ROMA – “Dopo un iter accurato, come richiesto dalla delicatezza della materia, lunedì prossimo 28 aprile è attesa in Aula la mia proposta di legge sulle persone scomparse che ha terminato l’iter in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati grazie al lavoro portato avanti dai colleghi, dalla relatrice Matone e dal presidente Maschio, che desidero ringraziare sentitamente”.

Lo fa sapere, in una nota, il vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Alberto Bagnai.

“La proposta di legge – prosegue Bagnai – intende colmare un vuoto della normativa vigente che allo stato attuale non consente l’acquisizione dei dati del traffico telefonico necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo”.

“Le numerose vicende di cronaca, così come i dati forniti dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, evidenziano come sia fondamentale intervenire nelle prime ore della sparizione per aumentare concretamente le possibilità di ritrovare una persona scomparsa, e la proposta di legge va in questo senso”, conclude.