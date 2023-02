PESCA ABRUZZO: IMPRUDENTE, “AL LAVORO SU BANDO PER CARO-GASOLIO”

PESCARA – “Sul caro carburante che colpisce il settore della pesca la Regione sta mettendo in piedi con risorse proprie un bando per finanziare le nostre aziende, ma parallelamente a questo noi proprio in questi giorni non avevamo potuto attivare un bando del Feamp (Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca) proprio perché avevamo impegnato tutte le risorse e quindi da un lato un fatto positivo e dall’altro non potevamo sostenere altre spese, ma dalla fine dell’anno abbiamo scavato e trovato delle ulteriori economie e dunque stiamo cercando di capire come sommare il tutto per rendere questo intervento ancora più corposo per far fronte ad una criticità importante”. Così il vice presidente della Regione e assessore alla Pesca Emanuele Imprudente, parlando a Pescara nel corso degli Stati Generali della Pesca.