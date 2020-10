PESCARA: 10 POSITIVI TRA I BANCHI DELLA SCUOLA “ROSSETTI”, IN ISOLAMENTO ANCHE DUE CLASSI DEL “DE CECCO”

PESCARA – Rimarrà chiusa per almeno 14 giorni, a causa di un cluster di Covid 19, la scuola media “Rossetti” di Pescara: un insegnante e almeno nove studenti sono infatti risultati positivi, mentre sono in corso ulteriori tamponi

Come si legge sul quotidiano Il Centro, una bambina positiva aveva già determinato da lunedì l’isolamento di una classe. I nuovi contagi hanno indotto subito il Comune a scartare l’ipotesi di isolare le sole classi interessate. La scuola in via Sanzio è frequentata infatti da circa 575 alunni della scuola media e della primaria e sono oltre a un centinaio tra insegnanti e personale ata resteranno che lavorano nella struttura.

Sempre a Pescara, sono in isolamento anche due classi dell’Alberghiero De Cecco, la prima A e la prima D, dopo la positività di un’insegnante di sostegno. Il provvedimento è stato esteso anche a sei docenti venuti a contatto diretto con la collega.

La dirigente Alessandra Di Pietro ha spiegato che gli studenti seguiranno almeno fino a venerdì la didattica digitale integrata sulla piattaforma Gsuite Education attivata dalla scuola, mentre i professori non convolti dalla misura di contenimento svolgeranno le lezioni in collegamento telematico dalle aule di via Italica, sanificate dall’impresa Fadiba Sas.

Download in PDF©