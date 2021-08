PESCARA: 100 SCOOTER ELETTRICI IN SHARING DA LUNEDI’ A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

PESCARA – Dopo l’attivazione, a luglio del 2020, di 500 monopattini elettrici in sharing, arriva a Pescara MiMoto, il servizio di scooter elettrici in condivisione che sta rivoluzionando gli spostamenti a medio e corto raggio in ambiente urbano.

Sarà attivo dal 2 agosto all’interno di un’area che comprende il centro città, per le corse e il parcheggio, e le zone limitrofe, come Montesilvano, Francavilla e San Giovanni Teatino, per il transito e la sosta momentanea. Si tratta di 100 motorini elettrici a disposizione dei cittadini e dei visitatori che utilizzeranno l’App MiMoto.

I nuovi mezzi saranno esposti e presentati alle testate giornalistiche locali nel corso di un incontro che si terrà lunedì 2 agosto 2021 – a partire dalle ore 12:00 – in Largo Chiola, dinanzi all’ingresso principale di Palazzo di città. Interverranno il sindaco Carlo Masci, l’assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, e i dirigenti di MiMoto – società del Gruppo Helbiz.