PESCARA: 15ENNE TROVATO MORTO IN CAMPO CALCETTO, FERITE DA ARMA DA TAGLIO, INDAGINI PER OMICIDIO

PESCARA – Il cadavere di un 15enne straniero, è stato trovato ieri sera nel campo di calcetto in via Raffaello a Pescara.

Il corpo presenta ferite da arma di taglio, è l’ipotesi è quella dell’omicidio, probabilmente al termine di un litigio, o di una rissa.

Sul posto si è recato anche il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli assieme al sostituto Gennaro Varone e al procuratore minorile David Mancini.

Le indagini sono coordinate dalla squadra mobile della Polizia di Pescara, che ha delimitato l’area, sottoposta a rilievi da parte della Scientifica.

A svolgere una prima ricognizione cadaverica e’ stato il medico legale Christian D’Ovidio.

Addosso alla vittima non sono stati trovati documenti.

Gli operatori del 118 hanno ricevuto una chiamata alle 21 di domenica. Hanno trovato il ragazzo riverso a terra a faccia in giù tra le sterpaglie. Si pensa che all’origine ci sia una lite tra coetanei per ragioni di droga. In quella zona, come confermano altri episodi e inchieste giudiziarie, insiste infatti una piazza di spaccio, gestita da stranieri, spesso di giovanissima età.