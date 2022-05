PESCARA: 200 EURO DI PRODOTTI ALIMENTARI RUBATI AL SUPERMERCATO, DUE DENUNCE

PESCARA – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Pescara, nel corso di servizi mirati a prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio e di natura predatoria, hanno deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione in concorso un 42enne di Pescara, pregiudicato, ed un 49enne di Spoltore, con precedenti di polizia.

Gli uomini sono stati notati dai militari dell’Arma mentre si aggiravano a bordo di un ciclomotore nei pressi del complesso di edilizia popolare Ferro di cavallo con una grossa busta recante la serigrafia di un supermercato, non molto distante dalla zona, e sono quindi immediatamente fermati e sottoposti a controllo.

All’interno della busta in questione, gli operanti hanno così rinvenuto oltre 200 di prodotti alimentari, tra salumi e formaggi, che da accertamenti esperiti nell’immediatezza dei fatti sono risultati essere stati asportati poco prima proprio dagli scaffali espositori di quel supermercato.

Non si esclude, sebbene non effettivamente verificabile, che i due volessero utilizzare la merce come mezzo di scambio per acquistare stupefacenti proprio al “ferro di cavallo”.

La refurtiva recuperata, trattandosi di merce alimentare deperibile, è stata subito restituita al proprietario dell’esercizio commerciale.