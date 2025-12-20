PESCARA: 27ENNE INSEGUITO E ARRESTATO DALLA POLIZIA DOPO IL FURTO DI UN MONOPATTINO

PESCARA – Nell’ambito dell’implementazione dei servizi volti al potenziamento del controllo del territorio in occasione delle festività natalizie, disposti dal Questore della Provincia di Pescara, Carlo Solimene, la Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha arrestato un 27enne per furto di un monopattino.

Il fatto è avvenuto intorno alle 15:45 dello scorso venerdì, in pieno centro cittadino. Il 27enne ha rubato un monopattino elettrico posteggiato lungo la strada dal titolare che era entrato all’interno di un negozio. Il furto non è passato inosservato al giovane proprietario che si è visto sottrarre il veicolo sotto gli occhi.

Nel frattempo è stato allertato il numero di emergenza ed una pattuglia delle Volanti, che ha raggiunto il posto in una manciata di minuti bloccando il ladro che nel frattempo aveva tentato di abbandonare il monopattino per darsi alla fuga. Gli agenti lo hanno raggiunto e tratto in arresto.