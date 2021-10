PESCARA: 35ENNE AI DOMICILIARI LITIGA CON VICINO E LO INSEGUE CON COLTELLO

PESCARA – Un uomo di Pescara, F.D. di 35 anni, in regime di detenzione domiciliare dove sta scontando una pena detentiva, è stato arrestato dalla squadra Volante per evasione e denunciato per minacce gravi, dopo aver aggredito e inseguito un vicino di casa con un coltello da cucina.

E’ successo tutto nella tarda serata di ieri quando le Volanti sono intervenute in zona Colli di Pescara per una segnalazione di un diverbio tra vicini di casa. Gli agenti hanno ricostruito i fatti ed hanno accertato che, la persona sottoposta alla detenzione domiciliare, intorno alle 23,30 di ieri sera, per questioni apparentemente banali ma ancora da accertare, ha aggredito il vicino di casa che stava facendo rientro a bordo della sua autovettura invitandolo nella propria abitazione per comporre vecchi dissidi ma a dire del vicino, è stato spintonato e aggredito con veemenza tanto da essere costretto a fuggire verso la propria abitazione per evitare il peggio.

L’uomo in detenzione domiciliare – così come riferito dalla vittima – lo ha inseguito, minacciandolo, fin sul pianerottolo e impugnando un coltello da cucina senza riuscire a colpirlo.

L’uomo, arrestato per evasione, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida del fermo.