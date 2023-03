PESCARA: 42ENNE POLACCO SORPRESO A RUBARE ALL’INTERNO DEL SUPERMERCATO LIDL

L’AQUILA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno segnalato alla competenti Autorità un cittadino polacco di anni 42, ben noto alle forze dell’ordine, responsabile di furto di generi alimentari commesso la sera del 16 marzo.

I militari, intervenuti su richiesta degli addetti alle vendite del Lidl di via Socrate, hanno fermato prima dell’uscita delle casse lo straniero, recuperando l’intera refurtiva per un valore complessivo di 70 euro, restituiti poi al direttore dell’attività commerciale. Lo straniero non è nuovo a questo genere di reato contro il patrimonio