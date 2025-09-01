PESCARA: 58ENNE SCOMPARSO RITROVATO SENZA VITA NELLA CITTADELLA GIUDIZIARIA

PESCARA – E’ stato trovato senza vita all’interno della cittadella giudiziaria di Pescara il 58enne che non aveva fatto rientro a casa, tanto da indurre i familiari a lanciare l’allarme.

L’ipotesi è il gesto volontario: polizia e vigili del fuoco lo hanno rinvenuto senza vita, dopo una caduta dal quinto piano. Non sarebbero emersi segni di violenza. L’uomo soffriva di alcuni problemi di salute, avrebbe avuto accesso alla struttura con il badge in uso quotidiano. La procura ha disposto la restituzione della salma ai familiari. In corso verifiche sulle immagini di videosorveglianza e sulle procedure di sicurezza del tribunale.