PESCARA: A FINE 2023 CENTRO DIURNO E GRUPPO APPARTAMENTO ZONA COLLI, COMUNE CONSEGNA EDIFICIO AD ASL

PESCARA – Entro fine 2023 a Pescara, nella zona dei Colli, verrà realizzato un Centro diurno e un Gruppo appartamento, direttamente gestiti dal Centro di Salute mentale (CSM) della Asl, competente per zona.

L’importante progetto, che ha una fondamentale valenza anche sociale in una zona popolare della città, perché fornisce servizi che hanno il compito di farsi carico della domanda legate alla cura, all’assistenza e alla tutela della salute mentale, ha vissuto oggi un passaggio propedeutico con la firma del verbale di consegna alla azienda sanitaria del fabbricato “La Rosa”, l’edificio di via Valle Furci dove avranno sede Centro diurno e Gruppo appartamento.

Il documento è stato sottoscritto questa mattina dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, e dal direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi e segue il contratto di concessione in uso dell’immobile, stipulato allo scorso 23 giugno.

La convenzione tra Asl e Comune avrà una durata di 19 anni (rinnovabili) a partire dalla data odierna e prevede che l’Asl realizzi un intervento edilizio sulla struttura investendo per la riqualificazione una somma complessiva di 340mila euro, 276mila saranno destinati per i lavori e per l’attuazione dei piani di sicurezza.

In cambio, l’Asl godrà di un canone di locazione abbattuto a 30.596 euro annui, al netto delle spese scomputabili (ammontanti a 224mila euro): si tratta di una formula già usata in operazioni simili per il recupero di un immobile comunale (come nel progetto già in itinere per la realizzazione della sede del servizio 118 nell’area del Consorzio Aternum). Il crono programma dell’intervento prevede l’affidamento dei lavori in autunno e il completamento delle opere entro un anno, quindi per la fine del 2023.

“È un’operazione molto interessante, direi equa, per entrambe le parti”, ha commentato l’assessore comunale al Patrimonio, Maria Rita Carota, presente oggi in via Valle Furci insieme alla dirigente comunale di settore Federica Mansueti, di Antonio Busich e Alessandro Di Giovanni, rispettivamente direttore e funzionario dei Servizi tecnici manutentivi della Asl.

“Questa operazione individua benefici concreti, finanziari e operativi, sia per il Comune che per la Asl. Naturalmente alla scadenza dei 19 anni, il contratto di concessione potrà proseguire. Ma in generale si tratta di un valore aggiunto importantissimo per la nostra città, perché realizzare qui il Centro diurno e il Gruppo appartamento diventa un elemento in più di sviluppo e di crescita per Pescara e per l’area dei Colli, che è una città nella città”.

Le strutture che verranno aperte a Pescara accoglieranno utenti che non possono essere assistiti nel contesto familiare.

Nella Casa Famiglia sono previsti 9 posti letto e un’assistenza h24, mentre nella struttura riabilitativa Gruppo appartamento vi saranno 6 posti letto destinati a persone che, dopo un periodo di recupero, dimostrano un’aumentata capacità di prendersi cura di se stessi, anche se ancora parzialmente, con regime di assistenza al massimo di 12 ore giornaliere.

Vincenzo Ciamponi, manager Asl, entra nel dettaglio: “Si tratta di un polo che prevede in progetto per la Casa Famiglia circa 300 metri quadrati di superficie, distribuiti tra piano seminterrato e primo piano, mentre il Gruppo appartamento disporrà di 177 metri quadrati. A questo bisogna aggiungere 143 metri di aree di servizio in comune su più livelli”.

Il sindaco Carlo Masci ha sottolineato come da tempo la sua Giunta aveva individuato per questa palazzina una destinazione a scopi socio assistenziali. “Manteniamo un impegno, insieme alla Asl e al direttore Ciamponi, con la città e anche con gli utenti di quello che fu il Centro diurno integrato di Viale Vespucci”, le sue parole. “Sono certo che qui sorgerà un centro all’altezza delle aspettative degli operatori e delle persone che vi saranno ospitate”.