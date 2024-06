PESCARA: A FUOCO TETTO DI UN PALAZZO IN PIAZZA ETTORE TROILO, INCENDIO DOMATO DOPO DUE ORE

PESCARA – Attimi di apprensione oggi, intorno a mezzogiorno, per un principio d’incendio del tetto di un edificio di 4 piani, adibito ad uffici e civili abitazioni, in piazza Ettore Troilo a Pescara.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pescara, con autobotte e autoscala, ha provveduto alle operazioni di estinzione, rese difficoltose dalla combustione dei materiali di rivestimento, che si sono concluse dopo circa due ore di lavoro.

La combustione, scaturitasi per cause in corso di accertamento, ha interessato i materiali costituenti il rivestimento di coibentazione e impermeabilizzazione posto a protezione della struttura portante del tetto.

Sul posto anche Polizia di Stato e Polizia Locale.