PESCARA: A LUIGI GARLANDO IL PREMIO ASIMOV JUNIOR PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

PESCARA – Per diventare scrittore? “Nulla di meglio che leggere, leggere di tutto. Poi, essere molto curiosi. Ed essere molto esigenti nella scelta delle parole”, come nella scelta di un capo di abbigliamento.

E’ una delle risposte che Luigi Garlando ha dato ai ragazzi protagonisti della terza edizione del ‘Premio Asimov Junior’, riconoscimento dedicato alla divulgazione scientifica per studenti delle scuole secondarie di primo grado. Sono loro che hanno decretato vincitore il giornalista sportivo e scrittore dopo aver letto il suo ‘Mosche, cavallette, scarafaggi e premio Nobel’ (HarperCollins), una storia di riscatto e scoperta, incentrata sull’incontro tra il giovane Luigi Aloe e Rita Levi Montalcini, che lo coinvolse nelle sue ricerche. Garlando ha ricevuto il premio nella sala consiliare del Comune di Pescara alla presenza di Silvia Aloe, figlia del protagonista della vicenda narrata.

Accanto al libro vincitore erano in gara ‘Le ribelli. Otto scienziate che hanno cambiato il mondo’ di Simone Petralia (Scienza Express), ‘Astrofisica per ansiosi’ di Licia Troisi (Rizzoli) e ‘Cercatori di meraviglia’ di Amedeo Balbi (Zanichelli). A Garlando i ragazzi hanno chiesto anche come nasce un libro, lui ha ricordato il suo “Per questo mi chiamo Giovanni” del 2004. “Fu un consiglio della mia libraia ‘perché non racconti l’avventura professionale e umana di Falcone?’ E così è nato il primo libro per ragazzi sulla mafia”.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato oltre 200 studenti di 13 scuole di Abruzzo, Molise e Campania. Per la provincia di Pescara: Istituto Comprensivo 8 ‘Tinozzi’, scuola organizzatrice, con la dirigente scolastica Michela Terrigni e la coordinatrice del Premio Felicia Cupelli; lc 5 ‘Gabriele Rossetti’, Ic 6 “Benedetto Croce”, Ic ‘Virgilio’ e Ic 2 di via Cerulli di Pescara; Ic di Cepagatti, Ic ‘Villa Verrocchio’ di Montesilvano e Ic di Collecorvino. Per la provincia di Chieti: Convitto ‘Giambattista Vico’ di Chieti e Omnicomprensivo di San Salvo.

Dal Molise: Ic ‘Francesco Amatuzio-Pallotta’ di Bojano e Ic ‘Jovine’ di Campobasso. Dalla Campania: Ic ‘Madre Claudia Russo Solimena’ di Napoli e l’Ic ‘Oriani-Diaz’ di Pozzuoli.

“Il successo dell’iniziativa, che si è sviluppata dal 2023 in Abruzzo con la spinta dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn, dimostra quanto sia importante avvicinare i giovani alla lettura scientifica – commenta Francesco Vissani, fisico e ricercatore dei Laboratori del Gran Sasso, ideatore dieci anni fa del ‘Premio Asimov’ per le scuole secondarie di II grado – Anche in questa edizione del Premio Junior i ragazzi hanno potuto leggere e recensire libri scientifici, diventando protagonisti di un processo di valutazione che li stimola a sviluppare capacità critiche e riflessive”.