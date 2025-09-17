PESCARA: ABUSI SESSUALI SU ALLIEVA MINORENNE, PROCURA CHIEDE PROCESSO PER INSEGNANTE 55ENNE

PESCARA – La Procura di Pescara chiede il rinvio a giudizio per l’insegnante di 55 anni, accusata di aver abusato sessualmente su una sua allieva minorenne. .Il 5 febbraio prossimo è stata fissata la data dell’udienza preliminare davanti al Gup. L’accusata, assistita dagli avvocati Carla Tiboni e Federico Squartecchia, respinge le accuse, sostenendo che la relazione sentimentale è era consenziente e non imposta.

Ad assistere la famiglia della presunta vittima ci sono gli avvocati Vittorio Iovine e Adriano Di Donato.

Una inchiesta delicata, e come riferisce il quotidiano Il Centro: l’alunna ha dichiarato “di essere stata innamorata della sua insegnante e di aver avuto con lei una frequentazione quasi quotidiana nei bagni e nei locali della scuola, prima di quel rapporto completo consumato in casa della prof e riportato nel capo di imputazione”.

Poi però il rapporto si è rotto, come testimoniato da una amica della minorenne: “lei aveva capito che non voleva proseguire quella storia e quindi le ha spiegato che voleva lasciarla, però la professoressa non l’ha presa bene perché continuava a scriverle e a cercarla anche in classe”.