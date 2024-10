PESCARA – Individuato dalla Polizia il presunto responsabile dell’accoltellamento ai danni di un 15enne avvenuto ieri sera nel centro di Pescara.

Si tratta di un 18enne ora sottoposto a fermo di indiziato di delitto dagli agenti delle squadre Mobile e Volante della Questura per il reato di tentato omicidio.

Le indagini della polizia si sono subito concentrate sulla sfera privata della vittima e hanno permesso di accertare che, ieri sera, il ragazzo ha incontrato un giovane che frequenta una ragazza che, nel recente passato, aveva auto una relazione con un suo amico.

A seguito dell’incontro, sarebbe nata una lite verbale, al culmine della quale il 18enne, dopo aver estratto un coltello, avrebbe colpito con ferocia e ripetutamente il minore.

I successivi accertamenti, svolti in maniera celere dagli investigatori, hanno permesso di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Subito dopo i fatti, gli investigatori hanno raccolto le dichiarazioni delle persone presenti e acquisito le immagini estrapolate da sistemi di videosorveglianza.

Tali elementi hanno consentito di comprendere l’esatta dinamica dell’evento ed individuare il presunto responsabile.

Sono così scattate le ricerche, fino a stamani, quando il giovane è stato rintracciato. Il 18enne, infatti, nella notte non era rientrato a casa, ma si era nascosto in un comune di un’altra provincia. Il ragazzo è ora in carcere, a disposizione dell’autorit giudiziaria. Il 15enne, invece, è ricoverato in ospedale. E’ fuori pericolo: la prognosi è di 30 giorni.