PESCARA: ACCOLTELLATO 29ENNE POLACCO VICINO STAZIONE PORTANUOVA, INDAGINI IN CORSO

PESCARA – Indagini dei carabinieri della Compagnia di Pescara sull’accoltellamento di un 29enne polacco accaduto a Pescara ieri, in via Orazio, non lontano dalla stazione di Portanuova.

Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale del capoluogo adriatico.

I militari dell’Arma, coordinati dal capitano Antonio Di Mauro, stanno esaminando le immagini delle telecamere e ascoltando alcune persone che avrebbero assistito all’accaduto in una zona che è abituale punto di ritrovo di alcuni senzatetto.

La lite, poi degenerata, che ha portato al ferimento del giovane, sarebbe stata causata da futili motivi.

