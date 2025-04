PESCARA: ACCORDO RAGGIUNTO SUL PIANO FERIE TRA AMBIENTE SPA E I SINDACATI

PESCARA – “Ambiente s.p.a. e le rappresentanze sindacali interne hanno siglato in questi giorni un positivo e nuovo “Piano Ferie” che garantirà i diritti dei lavoratori e una migliore attività organizzativa. Infatti, con il nuovo “piano ferie”, la società ha pianificato in maniera più efficace i turni dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti nel periodo estivo, mantenendo sia i propri elevati livelli di intervento sia garantendo il doveroso periodo di ferie per gli operatori”. Così in una nota il Presidente della società Riccardo Chiavaroli.

“Il tutto consentirà di svolgere il nostro servizio pubblico con efficienza a beneficio della Città Pescara, in un periodo nel quale oltre i servizi ordinari vi è un incremento delle attività (ad esempio pulizie spiagge, manifestazioni pubbliche all’aperto) e un aumento esponenziale della popolazione che gravita sulla città. L’accordo, frutto di un lavoro congiunto tra vertici aziendali e sindacati, e in accordo con l’amministrazione comunale, rappresenta quindi un esempio virtuoso di collaborazione e sintonia interna che si trasforma in un vantaggio a favore di tutta la collettività. Esprimo quindi pubblicamente i nostri ringraziamenti ai funzionari di Ambiente, ai sindacati e ai lavoratori tutti per la collaborazione”.