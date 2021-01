PESCARA, ACQUISTO DEI LIBRI SCOLASTICI: PROROGATI TERMINI PER IL RIMBORSO

PESCARA – Il vicesindaco di Pescara con delega alla Pubblica Istruzione, Giovanni Santilli, comunica alla cittadinanza che è stata prorogata la scadenza dell’avviso pubblico relativo alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il tutto riferito all’anno scolastico 2020/2021. I nuovi termini sono stati fissati al 27 febbraio p.v., al fine di permettere l’accesso al rimborso della spesa a quelle famiglie che per molteplici motivazioni, non prevedibili, non sono riuscite a presentare le istanze entro il termine originario di scadenza.

La decisione è stata dettata soprattutto dal perdurare della difficile situazione economica che le famiglie sono costrette ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria ancora atto.

“Era un provvedimento che andava assunto – ha detto l’assessore Giovanni Santilli – perché essere vicino ai ragazzi e alle loro famiglie, soprattutto adesso, era e rimane un preciso dovere dell’amministrazione. Ora l’auspicio è che tutti gli aventi diritto sappiano cogliere questa ulteriore opportunità”.

