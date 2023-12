PESCARA: ADDIO A DON NICOLA IELO, DOMANI I FUNERALI

PESCARA – È morto questa notte don Nicola Ielo, parroco emerito di Gesù Bambino, a Pescara.

Il sacerdote, nato a Reggio Calabria nel 1945, fu ordinato presbitero il 2 settembre 1989, “testimonianza di una bella storia di vocazione – ricorda monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne – A quarataquattroanni ha iniziato il suo ministero mettendosi a disposizione della diocesi come parroco dei Santi Innocenti Martiri, come presidente dell’Ufficio Sostentamento Clero, ma soprattutto come direttore della Caritas diocesana, in anni nevralgici per l’organismo pastorale della diocesi in cui la testimonianza di uomini e donne di buona volontà esigeva la pianificazione in forme consone ai tempi e ai bisogni. La vicinanza con i poveri e con la sofferenza ha maturato in don Nicola una consapevolezza tale da renderlo forte e sereno in questi mesi di malattia e alla notizia della sua morte imminente”.

Il funerale del sacerdote sarà celebrato domani, sabato 16 dicembre, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Gesù Bambino, a Pescara.