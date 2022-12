PESCARA: ADDIO A FERNANDO BERARDINELLI, TITOLARE DEL LIDO ARETUSA, E FONDATORE CONFESERCENTI

PESCARA – È venuto a mancare Fernando Berardinelli, classe 1925, titolare del Lido Aretusa sul lungomare di Pescara sud, simbolo della categoria dei balneari pescaresi ed uno dei fondatori della Confesercenti e della sua federazione dei balneari, Fiba.

“Berardinelli è stato uno dei pionieri dei balneari, la sua attività è iniziata subito dopo la guerra – ricordano il presidente regionale di Fiba Giuseppe Susi, il suo predecessore Antonio La Torre, la presidente provinciale di Confesercenti Pescara Marina Dolci ed il direttore Gianni Taucci – e non si è mai fermato. Fino all’ultimo ha seguito, assieme ai figli, l’andamento della sua attività, partecipando attivamente alla vita della Confesercenti e della federazione di categoria, ed in più occasioni è stato fra i relatori in appuntamenti nazionali nei quali è stato acclamato come uno dei balneatori simbolo d’Italia per la sua lunghissima attività”.

“Fernando, Nando per tutti, è stato un instancabile animatore della categoria, un difensore dei suoi colleghi, un imprenditore illuminato ed un affezionato aderente alla nostra associazione”. Da tutta l’associazione le condoglianze ai figli Ofelia, componente degli organismi associativi di Confesercenti, e Andrea, presidente provinciale di Fiba Confesercenti Pescara.

Domani alle 11 ci sarà una cerimonia di commiato presso lo stabilimento Aretusa.