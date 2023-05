PESCARA: AFFERRA LA MADRE PER I CAPELLI PER ESTORCERLE SOLDI CON CUI PAGARE DROGA, 27ENNE IN CELLA

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri e nel corso della nottata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno tratto in arresto un uomo in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia contro la madre convivente e denunciato un altro, responsabile del medesimo reato ma ai danni della moglie convivente.

Nello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno arrestato un ventisettenne, italiano, noto alle forze dell’ordine, il quale, nel corso della notte, in evidente stato di agitazione, all’interno dell’abitazione familiare, ha aggredito la propria madre convivente, strattonandola ed afferrandola per i capelli al fine di estorcerle del denaro, verosimilmente necessario per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Il giovane, completamente fuori controllo, ha anche distrutto diversi suppellettili presenti in casa.

Fondamentale è stata la richiesta di aiuto al “112” da parte della vittima che ha permesso agli operanti di intervenire con tempestività e trarre in arresto il figlio violento, che dovrà ora rispondere, oltre del reato di “maltrattamenti in famiglia”, anche di “tentata rapina”. L’uomo e’ in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata odierna.

Invece nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Spoltore, hanno denunciato a piede libero un 34enne di origini siciliane, che, nel pomeriggio del 14 maggio, alla presenza dei propri figli minori e di altre persone, oltre ad usare violenza fisica sulla moglie, l’ha fatta oggetto di numerose offese ed umiliazioni verbali. La donna ne ha sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Spoltore. L’ aggressore volontariamente ha lasciato l’abitazione familiare.