PESCARA: AGGREDISCE E MINACCIA DONNA INCINTA, ARRESTATO PARCHEGGIATORE ABUSIVO

PESCARA – Ha aggredito e minacciato una donna incinta “colpevole” di non avergli consegnato i soldi richiesti.

Ieri pomeriggio in zona centro a Pescara, nei pressi del terminal bus vicino alla stazione ferroviaria, un 60enne italiano, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante con l’accusa di tentata estorsione.

Intorno alle 16 la giovane donna ha parcheggiato la sua auto nell’apposita area vicino al terminal bus. È stata però avvicinata dal parcheggiatore abusivo che le ha chiesto dei soldi.

Malgrado l’atteggiamento aggressivo del 60enne, la donna ha deciso di non assecondare la richiesta, tentando di allontanarsi con l’amica.

Messo di fronte al rifiuto, l’uomo ha quindi inizato ad inveirle contro e subito dopo ha fatto una telefonata dettando il numero di targa dell’auto appena posteggiata.

Le volanti, intervenute immediatamente sul posto, dopo aver rintracciato il parcheggiatore abusivo, lo hanno arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti, l’uomo, che ha svariati precedenti penali, nello stesso pomeriggio aveva minacciato un’altra automobilista che, spaventata, però, invece di cedere alle richieste, ha chiamato la polizia.

Analogo episodio si era verificato lo scorso primo maggio, sempre a Pescara, quando un giovane era stato avvicinato da due uomini che avevano preteso soldi per un posto libero presidiato abusivamente, anche in tal caso, al rifiuto del giovane, i parcheggiatori abusivi, avvicinandosi con fare intimidatorio, lo avevano minacciato colpendo l’auto. Solo il pronto intervento degli agenti ha permesso di bloccare e arrestare i due uomini che, in più occasioni, avevano assunto atteggiamenti minacciosi nei confronti degli automobilisti.

