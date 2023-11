PESCARA: AGGREDISCE E PRENDE A CALCI LA FIDANZATA, DENUNCIATO 35ENNE DI AVEZZANO

PESCARA – Un 35enne di Avezzano è stato denunciato dalla polizia per aver aggredito verbalmente e poi picchiato la fidanzata a Pescara.

Ieri mattina, in pieno centro cittadino, l’uomo si è messo a urlare contro la fidanzata all’interno di un autobus. Il motivo scatenante un messaggio che la ragazza stava inviando alla madre, mentre i due giovani erano sul mezzo pubblico, lamentandosi proprio del comportamento violento di lui.

Scesi dall’autobus, la discussione è continuata in strada ma a questo punto il 35enne non si è limitato alle parole. Ha brutalmente colpito la ragazza con un calcio, privandola sia del cellulare che della propria borsa. Contestualmente, la madre di lei, ricevuto il messaggio e temendo per l’incolumità della figlia, ha contattato il 113.

Le volanti sono riuscite a rintracciare la ragazza che scossa, ha raccontato l’aggressione subita dal fidanzato che nel frattempo aveva fatto perdere le tracce.

Gli agenti hanno accompagnato la donna negli Uffici di Polizia, per capire l’accaduto e avviare immediatamente le indagini. Dopo aver ricostruito gli eventi, sono riusciti in brevissimo tempo ad identificare e rintracciare l’autore della violenta aggressione che, perquisito, è stato trovato in possesso di un coltellino. Quindi la segnalazione alla Procura per il reato di rapina, maltrattamenti e porto di oggetti atti ad offendere.