PESCARA: AGGRESSIONE NELLA CATTEDRALE DI SAN CETTEO, PARROCO PRESO A PUGNI PER SOLDI

PESCARA – Entra in chiesa per chiedere dei soldi e quando il parroco gli dice che non ne ha, per tutta risposta, lo colpisce al volto con un pugno, per poi darsi alla fuga.

L’episodio è avvenuto questa mattina nella cattedrale di San Cetteo, a Pescara.

Protagonista dell’episodio è un uomo dall’accento italiano che si è subito dileguato.

Il religioso, invece, è stato medicato sul posto.

Intervenuta immediatamente la Polizia di Stato, che sta cercando il responsabile dei fatti, anche attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona.