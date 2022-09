PESCARA AIRLINK: IN SERVIZIO AUTOBUS DIRETTO DA STAZIONE FERROVIARIA AD AEROPORTO D’ABRUZZO

PESCARA – Al via Pescara Airlink, il nuovo servizio di trasporto combinato pensato per raggiungere in maniera rapida, conveniente e sostenibile l’Aeroporto d’Abruzzo “Pasquale Liberi”.

Una nuova opportunità di viaggio che punta a collegare i due principali hub infrastrutturali abruzzesi di Pescara – stazione ferroviaria e aeroporto – e che nasce dalla collaborazione tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane), TUA (Trasporto Unico Abruzzese), Comune di Pescara, Regione Abruzzo e SAGA.

Pescara Airlink è stato presentato oggi a Pescara all’Aeroporto d’Abruzzo da Carlo Masci e Luigi Albore Mascia, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Mobilità, Viabilità e Trasporti del Comune di Pescara, da Umberto De Annuntiis, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, dal Direttore Regionale Abruzzo di Trenitalia Bruna Di Domenico, da Gabriele De Angelis, Presidente di TUA e da Vittorio Catone, Presidente di Saga.

Dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie mattutine, e tutti i giorni in quelle serali, dalla stazione ferroviaria di Pescara Centrale o dall’Aeroporto d’Abruzzo partono e arrivano 23 bus con cadenza oraria, in combinazione con gli orari dei treni Regionali, Intercity e Frecce e con i voli in partenza o arrivo nello scalo aereo abruzzese.

Il Pescara Airlink – attivo già da domani e acquistabile su tutti i sistemi di vendita Trenitalia – è effettuato in combinazione con treni Regionali, Intercity e Frecce e gli autobus di TUA, che collegano senza fermate intermedie stazione ferroviaria ed aeroporto in soli 25 minuti.

Il biglietto del servizio bus può inoltre essere acquistato singolarmente al costo di 1,20 euro presso i canali di vendita TUA.

Per raggiungere la meta desiderata e per informazioni sulla programmazione del servizio combinato basta ricercare su trenitalia.com la località di “Pescara Aeroporto”.

I bus Pescara Airlink, riconoscibili dalla loro livrea rossa, sono concepiti con una attenzione particolare al comfort di viaggio: all’interno del mezzo apposite rastrelliere permettono un’agevole e veloce collocazione delle valigie a vista e a portata di mano dei passeggeri.

Per Pescara Centrale le partenze e gli arrivi dei bus sono attestate nel tunnel lato sud della stazione. Viceversa, in aeroporto lo stallo del bus è situato nelle immediate vicinanze dell’uscita dei voli internazionali.

Pescara Airlink arricchisce ulteriormente l’offerta intermodale del Regionale di Trenitalia in Abruzzo, con i collegamenti treno+bus attivi a Teramo, L’Aquila, Avezzano e Sulmona e conferma la missione di Trenitalia volta ad incentivare la mobilità sostenibile ed un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo “Passeggeri” del Gruppo FS Italiane.