PESCARA: AL VIA CARTOON ON THE BAY, IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL ITALIANO DELL’ANIMAZIONE

PESCARA – “Cartoons on the bay – Pulcinella Awards”, il più importante evento italiano dedicato all’industria dell’animazione e dei contenuti per ragazzi, che dal 1996 premia le eccellenze dell’animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale, questa mattina, ha aperto i battenti all’Aurum di Pescara.

A tagliare il nastro è stata la presidente di Rai Com Teresa De Santis, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, affiancato dal sindaco di Pescara Carlo Masci, e dal direttore della rassegna, Roberto Genovesi.

Attesissimo appuntamento della giornata, alle ore 21 in sala 1, l’anteprima italiana del film I Cavalieri dello Zodiaco, diretto da Tomek Bagiński, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

“Pescara ha un grande passato ma anche un futuro importante perché è una città che si sta proiettando verso l’innovazione e sono molto felice della collocazione di questo festival che lavora guardando al futuro. Spero che questo festival trovi una casa qui a Pescara e si moltiplichino le opportunità per questo territorio e anche per questo delizioso festival che ha una storia lunga 27 anni di cui 13 con la direzione di Roberto Genovesi che ringrazio”, ha detto De Santis

“Ringrazio gli organizzatori di aver scelto di nuovo Pescara, la città dell’immaginifico D’Annunzio, di Flaiano, di Pazienza ma anche Fellini è stato legato a questo luogo” dice il sindaco della città abruzzese Carlo Masci.

“Abbiamo atteso lungamente durante il periodo del Covid e e voluto molto la presenza di Cartoons. Ora diamo libero sfogo alle potenzialità di questo evento. Abbiamo qualche migliaio di ospiti da tutto il mondo e che, attraverso la loro esperienza, speriamo promuovano il nostro Abruzzo sperando che diventi sempre più centrale nel panorama culturale italiano” dice il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio.

IL PROGRAMMA PER IL PUBBLICO

Piazza della Rinascita

Pescara 1 – 4 giugno

1 GIUGNO

17:00 – 21:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con FIPAV). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

18:00 – 18:30 Lucilla Kids presenta i Puffins a Cartoons on the Bay! Un’opportunità unica per conoscere i Puffin, protagonisti di tanti film e cartoni animati, insieme a Lucilla Kids, uno dei personaggi più amati dai bambini.

18:30 – 19:00 Rai Radio Kids tutti a ballare con il mitico dj set di DJ e con Armando Traverso!

19:30 – 20:30 Giorgio Vanni in concerto. Le indimenticabili sigle dei cartoni animati con Giorgio Vanni, compositore, produttore e interprete di grandi successi dal 1998 a oggi.

20:30 – 21:30 Radio RAI – Dj Set No Name Radio, la nuova Radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali.

2 GIUGNO

17:00 – 21:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con FIPAV). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

18:00 – 18:30 Rai Kids con le star di Rai Yoyo.

Direttamente da Rai Yoyo e Rai Gulp, i personaggi dei più seguiti cartoni animati di Rai Kids incontrano i bambini per foto e saluti.

18:30 – 19:00 Rai Radio Kids tutti a ballare con il mitico dj set di DJ e con Armando Traverso!

19:00 – 20:00 Rai Kids con le star di Rai Yoyo. Gioca e divertiti con I Puffi, Topo Gigio, Masha e Orso, Milo, Pinocchio & Freeda, Bluey e Bing!

20:30 – 21:30 Radio RAI – Dj Set No Name Radio, la nuova Radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali.

3 GIUGNO

17:00 – 21:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con FIPAV). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

18:30 – 19:00 Rai Radio Kids tutti a ballare con il mitico dj set di DJ e con Armando Traverso!

19:30 – 20:30 Radio RAI – Dj Set No Name Radio, la nuova Radio dedicata ai giovani e ai nuovi scenari musicali.

21:00 – 22:30 Spettacolo Rai Kids – Rainbow Spettacolo Winx Club: Il nuovissimo spettacolo per bambini e famiglie che porta tutta la magia del Winx Club!Elisa Rosselli, voce storica delle colonne sonore più iconiche del Winx Club, si esibirà sul palco per far cantare e ballare tutto il pubblico!

4 GIUGNO

10:00 – 13:00 Gioca con Lucky – Spikeball e Volley S3 Village con Andrea Lucchetta (in collaborazione con FIPAV). Piazza della Rinascita diventa un vero e proprio palazzetto a cielo aperto dove giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età.

11:30 – 12:30 Spettacolo Mini Cuccioli – da Rai Yoyo al palco.

I Mini Cuccioli arrivano nelle piazze d’Italia con un grande spettacolo, grande come il successo che riscuotono i loro cartoon tra i milioni di “piccoli amici” che li seguono tutti i giorni su Rai Yoyo e RaiPlay. In scena, davanti a un grandissimo e coloratissimo ledwall che interagisce con i protagonisti, le grandi mascotte dei Mini Cuccioli, il Capi e l’Assistente, e altri ospiti.

Dall’ 1 al 3 giugno dalle 10.00 alle 17.00 e il 4 giugno dalle 10.00 alle 13.00 sarà presente RAI PORTE APERTE. All’interno di Piazza della Rinascita verrà allestito un vero e proprio set televisivo, dove studenti di tutte le età potranno imparare giocando a “fare radio e televisione” e scoprire la passione che va oltre lo schermo.

AURUM

Pescara 1 – 3 giugno

10:00 – 18:00 Emiciclo Esterno: Cartoons on the Bay Fun & Comics in collaborazione con Games Academy e Scuola Internazionale di Comics. Un village dedicato a fumetti, giochi da tavola e videogiochi dove conoscere le novità del settore, incontrare appassionati e soprattutto giocare!

10:00 – 18:00 Sala Europaurum: Mostra “MONDI IMMAGINATI E MONDI IMMAGINARI TRA UTOPIA REALTA’ E SOSPENSIONE” di Monica Manganelli.

Tutti i programmi di Cartoons on the Bay sono ad accesso gratuito

PROGRAMMA CINEMA

