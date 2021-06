PESCARA, AL VIA CITY SUMMER: VILLAGGIO DI INTRATTENIMENTO TRA SPORT, MUSICA E CULTURA

PESCARA – Pescara inaugura l’estate 2021 con un evento straordinario, un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento, tra sport musica e cultura. Venerdì 11 giugno, nello spazio dello Stadio del Mare, apre infatti i battenti il Pescara City Summer: saranno 31 giorni durante i quali si terranno attività ed eventi di fitness, musica e animazione che coinvolgeranno turisti e visitatori. La manifestazione è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa svoltasi in Comune e alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, gli assessori ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, alla Cultura, Mariarita Paoni Saccone e allo Sport, Patrizia Martelli, oltre ai rappresentanti dell’Associazione E20 che organizza la manifestazione, Valerio e Maurizio Ciccocioppo. E’ intervenuto anche Simone D’Angelo in rappresentanza dell’Endas.

L’amministrazione comunale ha voluto ricreare quindi un luogo di socialità e divertimento che caratterizzerà tutta la prima parte della stagione balneare e che accoglierà quanti raggiungeranno il lungomare. Ma sarà anche un’opportunità per dedicarsi al movimento e alla pratica sportiva; il 4 luglio è in calendario la gara nazionale di Crossfit, in concomitanza con la DJK Summer 2021, mentre il 13 luglio, tra gli ospiti più attesi del villaggio, sarà a Pescara Jill Cooper, una delle star più note del fitness. Per quanto riguarda gli eventi musicali, oltre alle esibizione di cover band locali, da segnalare il gruppo dei Rota Temporis, che suonerà sabato 12 giugno proponendo le suggestive sonorità della musica celtica grazie a una strumentazione originale dell’epoca, con cui hanno già impressionato il pubblico di “Italia’s Got Talent”.

Il 19 giugno Pescara accoglierà l’Italian Green Road Award, per la premiazione dell’Oscar italiano del cicloturismo. Ma il villaggio sarà davvero un luogo dedicato all’attività fisica: sono infatti previste lezioni di yoga, ginnastica funzionale, spinning, surf e sup.

Non ultimo, visto il periodo, è importante sottolineare che sarà possibile seguire su maxischermo i Campionati europei di calcio che proprio da venerdì vedranno in campo la Nazionale del Ct Mancini protagonista della partita inaugurale contro la Turchia.

Tra gli altri appuntamenti ricordiamo le selezioni di Miss Mondo, la rassegna Cinema sotto le Stelle, la presentazione di alcune novità editoriali e l’evento “Un abbraccio tra il cielo e il mare” di Fabrizio Fasciani e Simone Pavone. E’ proprio il caso di dire che l’estate inizia adesso.

“Pescara darà il meglio anche in questa stagione estiva – ha detto il sindaco Carlo Masci – e il Pescara City Summer sarà davvero il luogo che esprimerà al meglio il collegamento tra il mare e la voglia di divertirsi di tutti i pescaresi e dei visitatori. Sono convinto che a Pescara le persone che arriveranno saranno tantissime, perché la nostra città è un polo d’attrazione tutto l’anno per le località limitrofe, e lo è soprattutto durante la bella stagione”.

Per l’assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese “è importante sottolineare come il Pescara City Summer rappresenterà davvero il punto di riferimento per le attività legate alla stagione, balneare che mi auguro sia quella della piena ripresa per tutte le attività. Vorrei ringraziare tutti colore che hanno lavorato per organizzare la manifestazione e quindi anche i nostri uffici che hanno bruciato le tappe per farsi trovare pronti per l’11 giugno”.

In conferenza stampa, l’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone ha parlato di “voglia di recuperare un anno perduto. Queste sono le manifestazioni che più di altre possono spingere tutte le attività commerciali, gli stabilimenti balneari e gli operatori dello spettacolo e dell’intrattenimento, che hanno molto sofferto, a tornare verso una normalità che tutti abbiamo sognato nei mesi bui della pandemia. L’emergenza c’è ancora, ma con senso di responsabilità è possibile arricchire in sicurezza la nostra proposta”.

Per l’assessore allo Sport Patrizia Martelli “le numerose manifestazioni in programma vedranno protagonisti i giovani e non solo. La pratica sportiva in tutte le sue forme dopo il lockdown vive un momento di grande rilancio e il villagio del Pescara City Summer è davvero la location migliore per far tornare i pescaresi e i turisti a fare movimento. La spiaggia sarà quindi la location ideale per questo”.