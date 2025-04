PESCARA: AL VIA I BUS ELETTRICI SU STRADA PARCO, INVESTITO UN CAGNOLINO. SUL POSTO I VIGILI URBANI

PESCARA – Al via i bus elettrici sulla Strada Parco – Via Castellammare a Pescara e subito il primo incidente, con un cagnolino investito e ucciso nei pressi di Villa Sabucchi. intorno alle 10. Sul posto, davanti ai proprietari del cane disperati e a cittadini che protestano per i rischi legati alla scelta dell’amministrazione comunale, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sulla carreggiata centrale dell’ex tracciato ferroviario, ora Via Castellammare, il transito è permesso esclusivamente agli autobus della Linea “V1 – La Verde”, ai mezzi di soccorso e alle Forze dell’Ordine.

Tuttavia, a parte le siepi presenti in alcuni tratti, non ci sono infrastrutture tali da evitare l’incauto passaggio di animali o bambini provenienti da giardini che si affacciano sulla strada. La linea di trasporto urbano pubblico “V1 – La Verde” della Tua ha come capolinea Piazza della Repubblica a Pescara e il Pala Dean Martin a Montesilvano; da qui le corse partiranno ogni 10 minuti nei giorni feriali, ogni 30 minuti nei giorni festivi. Lungo il tracciato sono stati attivati impianti semaforici a Pescara in corrispondenza dei seguenti incroci: Viale G. Bovio; Viale L. Muzii; Via del Milite Ignoto; Via Cavour; Via Cadorna; Via Ruggero Settimo; Via Arno (confine con Montesilvano). A pedoni e conducenti di velocipedi è riservato il percorso ciclopedonale sul lato “monti-ovest” di Via Castellamare.