PESCARA, AL VIA INTERVENTI DI CURA E MONITORAGGIO PATRIMONIO ARBOREO

PESCARA – Su indicazione dell’assessore comunale ai Parchi e al Verde pubblico, Gianni Santilli, continuano le attività rientranti nel piano di monitoraggio e tutela del patrimonio arboreo, in particolare dei pini marittimi che cingono e rendono uniche dal punto di vista ambientale alcune vie cittadine. La ditta incaricata sta infatti intervenendo sulle piante in precarie condizioni in via Gioberti, nell’area del parco Sabucchi e nella stessa via Sabucchi, in un tratto di viale Kennedy e in viale della Pineta, per combattere gli effetti dell’azione della Cocciniglia, il parassita che in genere colonizza in gran numero le parti giovani di alberi, germogli e foglie; esistono anche specie che infestano le radici, causando grave danno alle piante. Nella giornata di domani, oltre alle potature e, in particolare, alla cosiddetta spollonatura, verranno utilizzate siringhe con cui eseguire dei piccoli fori nei tronchi dei pini e iniettare un insetticida che, una volta assorbito nel fusto, viene ingerito dalla cocciniglia provocandone la morte.

“Altrove questo tipo di intervento ha dato ottimi frutti – ha detto l’assessore Santilli – Abbiamo quindi deciso di ripetere qui quell’esperienza perché Pescara gode di un patrimonio arboreo importante e dovevamo agire con rapidità. Questa tecnica garantisce un risultato positivo almeno nel 90 per cento dei casi”.