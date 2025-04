PESCARA: AL VIA LA FIERA DI PRIMAVERA IN PIAZZA SACRO CUORE, ECCELLENZE ABRUZZESI IN 22 STAND

PESCARA – Il taglio del nastro da parte del sindaco Carlo Masci, con l’assessore Zaira Zamparelli e alcuni operatori, poi il via ufficiale alla vendita delle eccellenze abruzzesi, ma non solo quelle.

È cominciata questa mattina, e continuerà fino al 4 maggio, la Fiera di Primavera voluta dall’assessorato al Commercio del Comune di Pescara.

Il mercatino è stato allestito in piazza Sacro Cuore, dove si è già svolto anche il mercatino natalizio, “che ha registrato un grande successo di pubblico”, si legge in una nota.

L’organizzazione è la stessa ed è stata affidata, a seguito di un avviso, all’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti (Anva) Confesercenti di Pescara, guidata da Luigi Patriarca.

Nelle 22 casette in legno che compongono il mercatino, aperto tutti i giorni, dalle 9:30 alle 20:30, i sapori sono quelli abruzzesi. In vendita ci sono le eccellenze della regione, tra cui tartufi, liquirizie, zafferano, peperone rosso di Altino, miele, e molto altro, ma anche prodotti tirolesi, prodotti per la casa, come i saponi, composizioni floreali e molto artigianato, anche con lavorazioni effettuate sul posto.

“L’idea della location è fantastica e i colori e i sapori sono quelli primaverili, avendo addobbato le casette con i fiori, sui tetti”, dice Patriarca, certo “del buon successo che può riscuotere anche questo appuntamento, dopo quello delle feste di Natale e fine anno”.

“Il commercio ha vissuto anni difficili ma ho sempre creduto e continuo a credere nel commercio di vicinato così come credo nel fascino che i mercatini continuano ad esercitare sui cittadini”, commenta Zamparelli.

“Questa iniziativa può attrarre tante persone nelle strade del centro, anche nei giorni di festa che ci aspettano, per cui invito tutti a visitare il mercatino e a raggiungere il centro per fare shopping. E mi auguro che la Fiera possa essere di aiuto al commercio pescarese perché l’obiettivo del Comune è proprio quello di supportare le attività locali”.