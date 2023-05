PESCARA: AL VIA LA SESTA EDIZIONE DI ECOMOB, GRANDE EVENTO SULLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

PESCARA – Al via a Pescara la sesta edizione di Ecomob, il primo grande evento di cultura sostenibile del centro sud Italia, che dà appuntamento dal 12 al 14 maggio, tutti i giorni dalle 10 alle 21, con ingresso gratuito. L’area dell’expo si estende fra corso Umberto e piazza della Rinascita. Si comincia dunque alle 10 di domani con la cerimonia di apertura e i saluti istituzionali.

Alle 11, percorso formativo con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, a cura di Legambiente, università d’Annunzio dipartimento Habitat sostenibile e Arta-agenzia regionale per la tutela ambientale. Nel pomeriggio alle 15,30 nella meeting arena convegno La sicurezza stradale organizzato da Fiab Pescarabici. “Un argomento generico – spiegano gli organizzatori – ma che non nasconde la particolarità e la profondità degli argomenti che si tratteranno dal palco degli eventi dell’expo in piazza della Rinascita”. In programma: introduzione di Francesco Mancini, presidente Fiab Pescarabici, segue La percezione del rischio con Filippo Catania, Fiab Pescarabici. Gli interventi sul tema Educazione stradale e controllo sono di Danilo Palestini, comandante polizia locale di Pescara e Giorgio Mancinelli, tenente colonnello della polizia locale.

Per Comunicare la mobilità: una prospettiva ecolinguistica, c’è Maria Cristina Caimotto, professoressa associata dipartimento di culture, politiche e società dell’università di Torino. Altro tema è La comunicazione delle collisioni stradali nelle testate giornalistiche con Gianni Lombardi, esperto di comunicazione del blog Benzina Zero. Segue la tavola rotonda Perché la città 30 Km/h con: Filippo Catania e Francesco Mancini di Fiab Pescarabici, Dino Palestini e Giorgio Mancinelli della polizia locale, Raffaele Di Marcello, responsabile centro studi Fiab, Giampiero Sartorelli, presidente Automobile club Pescara, Federico Balconi, presidente associazione Zerosbatti.

Per sabato 13 in programma i convegni Comunità energetiche: la nuova opportunità per le imprese per la transizione energetica organizzato dalla camera di Commercio Chieti-Pescara e Mobility manager d’Abruzzo e storie varie di mobilità scolastica organizzato dal coordinamento Fiab Abruzzo Molise. Alle 19 c’è Diego Parassole con lo spettacolo Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi (sempre gratuito).