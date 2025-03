PESCARA: PARTE LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA

PESCARA -“L’organizzazione di campagne di prevenzione oncologica mirate e rivolte specificatamente ai dipendenti del Comune di Pescara e alle Associazioni aderenti ad AssoArma e la promozione di una iniziativa con l’Associazione Ipovedenti per sugellare la partnership tra la LILT di Pescara – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – e il territorio.

Sono le tre attività annunciate quest’oggi nel corso della prima giornata di apertura della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica che proseguirà nei prossimi giorni negli ambulatori di Casa Lilt, all’interno del Tribunale di Pescara, e nel Distretto sanitario di Pescara nord-ex Baiocchi e si chiuderà domenica 23 marzo al porto turistico con la Regata della Prevenzione e gli screening rivolti alla popolazione”. Lo ha detto il Presidente della Lilt Pescara, il professor Marco Lombardo nel corso della prima giornata della Settimana nazionale dedicata alla prevenzione oncologica.

“Purtroppo oggi sui dati inerenti l’oncologia abbiamo tre problematiche – ha concordato il Presidente Lombardo -: l’emergenza sanitaria perchè già oggi registriamo il 40 per cento di casi in più di diagnosi tardiva di cancro, ancora una conseguenza dei due anni di Covid, ovvero di mancata prevenzione, che significa interventi chirurgici più demolitivi, come nel caso del tumore della mammella, riduzione del numero delle guarigioni, prolungamento delle terapie e incremento della spesa per assistere gli ammalati e per la prevenzione terziaria, ovvero per supportare chi già si è ammalato. In tale ambito la Settimana della Prevenzione è importantissima e siamo a disposizione della popolazione per spiegare ai cittadini che esiste la possibilità di non ammalarsi o di ammalarsi in modo limitato per rendere possibile il reinserimento lavorativo e sociale del paziente e ridurre anche l’impatto psicologico. È possibile non ammalarsi seguendo un corretto stile di vita, praticando attività sportiva e seguendo un’alimentazione sana”.

“La seconda problematica è quella dell’alimentazione nei bambini: il 30-40 per cento dei minori in Abruzzo è in sovrappeso e per questo svilupperà un’infezione cronica che determina malattie oncologiche. E dopo l’emergenza Covid, stiamo vivendo da tre anni anche l’emergenza guerra: la Lilt fa parte del Terzo Settore e la legge 55 impone agli Enti locali, a partire dalla Regione, di co-programmare con noi le attività di prevenzione, sempre attraverso Protocolli d’intesa formali e con una gestione che Asl e Regione devono ancora organizzare completamente. Nel corso della giornata – ha aggiunto il Presidente Lombardo – abbiamo distribuito come da tradizione il nostro olio extravergine d’Oliva, prodotto ricco di polifenoli, dunque un antitumorale per eccellenza, e le brochure informative sulla Lilt e, più in generale, sulle patologie oncologiche, offrendo agli utenti la possibilità di associarsi e di prenotare il proprio screening”.

Decine le donne che hanno approfittato dell’occasione per prenotare il proprio screening gratuito. Tanti gli amici della Lilt, i rappresentanti delle Istituzioni e i simpatizzanti che hanno partecipato alla giornata, tra cui la coordinatrice regionale della Lilt Rosìta Di Biase, il sindaco di Pescara Carlo Masci, gli assessori Valeria Toppetti e Massimiliano Pignoli, Tito Di Sante per Assoarma, e i ragazzi del Rotaract”.

I medici che per tutta la giornata hanno interloquito con i cittadini sono stati oltre al professor Lombardo anche il chirurgo senologo Marino Nardi e il chirurgo Massimo Basti, entrambi dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’Ospedale Civile di Pescara, la dottoressa Graziella Soldato responsabile dell’Ufficio Prevenzione della Asl; l’oncologo Dimitri Luisi, la diabetologa Giuliana La Penna e la psiconcologa della Lilt Maria Di Domenico. La Settimana si chiuderà ufficialmente domenica 23 marzo.