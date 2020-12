PESCARA: AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A FOSSO GRANDE

PESCARA – La giunta comunale di Pescara ha approvato questa mattina il progetto definitivo di manutenzione straordinaria di Fosso Grande. L’intervento assume particolare rilievo allo scopo di ridurre il rischio di ulteriori esondazioni che, negli ultimi anni, hanno minacciato la pubblica incolumità e arrecato danni alle proprietà private e alle infrastrutture pubbliche poste in prossimità del corso d’acqua.

Il progetto prevede un investimento per 80.000 euro, di cui 20 mila messi a disposizione dal Comune di Spoltore e il rimanente frutto di un finanziamento regionale.

L’affidamento delle opere potrebbe aver luogo già prima di Natale, per poi procedere con immediatezza alla messa in sicurezza, regimentazione idraulica, riqualificazione e bonifica del Fosso Grande, opere necessarie soprattutto in questo periodo autunnale e invernale quando il rischio di precipitazioni assume maggiore rilievo. Sono programmati lavori di sfalcio e pulizia della vegetazione del tratto a monte della tombinatura.

“Come capogruppo della Lega in consiglio comunale e regionale – ha detto Vincenzo D’Incecco – esprimo la mia soddisfazione per l’accelerazione dei tempi di un intervento quanto mai necessario. È nostra intenzione tutelare i residenti e siamo molto contenti di aver dato una risposta alle richieste che ci sono giunte. Un altro obiettivo colto da questa amministrazione”.

