PESCARA: AL VIA LAVORI PER DEMOLIRE LO SVINCOLO A TROMBETTA DELLA CIRCONVALLAZIONE

PESCARA – “Si avvicina un’altra data importante per la città di Pescara e in particolare per la zona sud, dove sono stati già realizzati tanti interventi di rilievo sulla viabilità, a partire da via Benedetto Croce, e dove il Comune sta riqualificando la riviera e via Doria, che stanno cambiando volto”.

Sono il sindaco Carlo Masci e il consigliere Massimo Pastore ad annunciare, in una nota, l’avvio dei lavori per la demolizione del cosiddetto svincolo a trombetta della circonvallazione che porterà, con l’eliminazione dell’intero viadotto, all’accorpamento dei comparti 4 e 5 della Pineta dannunziana, “un obiettivo strategico per l’ampliamento dell’area verde che da sempre rappresenta la città e che si amplierà di altri ventiduemila metri quadrati”.

Si comincerà, salvo imprevisti, la notte tra il 16 e il 17 gennaio, dopo un accordo con RFI che prevede l’interruzione notturna del traffico ferroviario durante l’intervento, con il taglio della trave, mentre il giorno successivo, sempre in notturna, si proseguirà con il primo svaro della parte di viadotto che si trova sui binari.

“Centomila metri cubi di cemento lasciano spazio al verde”, dicono sempre Masci e Pastore che definiscono questa zona della città “strategica”.

“La nuova uscita della circonvallazione è stata già messa in esercizio nei mesi scorsi, e se ne stanno valutando gli effetti, e ora si procede con un ulteriore passaggio che porterà a cambiare radicalmente il volto della zona, con una svolta green di notevole impatto”.

“I fondi sono quelli del ministero delle Infrastrutture, per un totale di 15 milioni di euro che hanno già coperto altri progetti nella zona sud, dalla nuova viabilità di via Benedetto Croce, inaugurata nei mesi scorsi, alla rivisitazione di via Doria per facilitare la viabilità in uscita dall’asse attrezzato in corrispondenza del porto, dove i lavori sono ancora in corso”, concludono.