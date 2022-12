PESCARA: AL VIA LE INIZIATIVE PER LE FESTE, SABATO “BABBO NATALE ARRIVA IN BARCA SUL FIUME”

PESCARA – Proseguono le iniziative promosse dell’assessore Nicoletta Di Nisio che si svolgono sul territorio della città di Pescara nel periodo natalizio e sino al 6 gennaio 2023.

L’associazione Porto Antico Pescara organizza “Il Babbo Natale in barca a remi che arriva dal fiume”. Presenta Claudia Gentile con musiche dj Sandy Sandro Marano. Un evento unico nel suo genere in un corollario suggestivo svolto all’interno del porto canale di Pescara. Il babbo Natale, al comando di una barca a remi con 10 vogatori, navigherà dalla foce del fiume Pescara verso la banchina sud del Circolo Nautico Porto Antico Pescara, situata alle spalle della Pescara vecchia.

La manifestazione è programmata per sabato 24 dicembre con partenza dalla foce del fiume Pescara alle ore 15 e con arrivo in banchina alle 16. La barca sarà addobbata con luci colorate e trasmetterà musiche natalizie.

I vogatori per l’occasione indosseranno un costume da renna in modo da rappresentare una vera slitta in navigazione trainata da renne. Il Babbo Natale, posto al timone, assumerà il comando delle “renne” guidandole fino all’attracco in banchina. Una volta giunti in banchina il Babbo Natale consegnerà doni, caramelle e cioccolata calda a tutti i bambini che parteciperanno. Terminata la manifestazione, approfittando del calare del sole, la barca lascerà gli ormeggi, navigando a remi sul fiume Pescara, con le luci colorate accese.

Le altre iniziative programmate per la terza edizione di Accendiamo il Natale 2022 sino al 23 dicembre: Piazza Duca degli Abruzzi Endas Abruzzo Pescara Il Villaggio di Babbo Natale. caramelle per i bambini e la consegna delle letterine a Babbo Natale; giovedì 22 Piazza Duca degli Abruzzi “Christmas Time” la Banda dei Babbi Natale attraverserà il quartiere e a Piazza Duca degli Abruzzi Endas Abruzzo dalle 16 alle 19 Il Villaggio di Babbo Natale, la Banda dei Babbi Natale attraverserà il quartiere.

Venerdì 23 zona Stadio Endas Abruzzo Pescara “Christmas Time” la Banda dei Babbi Natale attraverserà il quartiere, mercoledì 28 dicembre 2022 Area di Risulta Croce Rossa Italiana Comitato di Pescara Progetto Senza Dimora cena per i senzatetto, giovedì 29 dicembre 2022 Borgo Marino sud – Auditorium Cerulli Aps Cuntaterra “Natale a Borgo Marino Sud” canti e musiche della tradizione popolare e il Quartetto Petra in concerto all’Auditorium Cerulli.

Giovedì 29 dicembre 2022 Teatro Madonna del Rosario Associazione Insieme Note di Natale e Domenica 1 gennaio 2023 Palatenda via Dalla Chiesa Associazione Nuova Idea Capodanno in Musica.

Giovedì 5 gennaio Palasport Giuliante (Fontanelle) Black MMamba Team “Special Fight – Diversamente Box” Sport e attività motorie. Concorso di combattimento per allievi diversamente abili e venerdì 6 gennaio Porto Turistico Società Nazionale di Salvamento – Pescara “La Befana che viene dal mare” doni ai bambini presenti.