PESCARA, AL VIA PIANO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

PESCARA – Efficientare dal punto di vista energetico i 27 impianti sportivi del Comune per spingere, anche a Pescara, il processo di transizione ecologica. Nel capoluogo adriatico l’amministrazione – tramite il settore Sport e la partecipata Pescara Energia – ha già avviato le procedure per accedere ai fondi della Banca Europea e realizzare il fondamentale passaggio alle cosiddette fonti rinnovabili; ma non è tutto qui, visto che su questa prospettiva si vuole sviluppare anche un sistema di “Comunità energetiche”. Di questo si è parlato nel corso della Commissione comunale Sport tenutasi a Palazzo di città e presieduta da Adamo Scurti.

Il progetto, per un investimento complessivo da 5 milioni di euro, prevede dunque la riqualificazione e la rigenerazione delle strutture pubbliche, con interventi graduali che intendono concretizzare, tra gli altri, il passaggio all’illuminazione a led, la sostituzione delle caldaie di vecchia generazione con quelle a condensazione, l’introduzione delle gettoniere per il consumo di acqua nelle docce; la ricaduta immediata sarà l’abbattimento dei costi di gestione per l’amministrazione comunale e delle tariffe che le società sono chiamate a pagare per l’utilizzo di palestre e campi.

“L’idea ulteriore è quella di trovare risorse importanti anche di derivazione europea – ha detto il presidente Adamo Scurti – per sviluppare un parallelo progetto-pilota di “comunità energetica” intorno agli impianti sportivi che potranno essere dotati, tra l’altro, di sistemi fotovoltaici; questo significa che anche i cittadini che risiedono nelle aree limitrofe potranno godere di benefici in termini di consumo e di costi dell’energia. Non ci sono molti esempi di questo genere in Italia e vorremmo essere tra i primi a sposare gli obiettivi della sostenibilità e del risparmio energetico. Credo che questa sia una responsabilità che ogni cittadino deve assumersi se vogliamo dare singolarmente un contributo a migliorare l’ambiente in cui tutti viviamo”.

Nell’arco del prossimo semestre si conta di dare avvio agli interventi sui più importanti impianti della città.