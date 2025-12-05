PESCARA: AL VIA STASERA IL PIANO FREDDO, 40 POSTI DISPONIBILI PER 63 NOTTI

PESCARA – Scatta questa sera, in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, il Piano freddo del Comune di Pescara, per garantire l’accoglienza ai senza dimora in una struttura alberghiera, un luogo coperto e caldo.

Ad occuparsene sarà la società Cooperativa sociale On the Road, annunciano in una nota il sindaco Carlo Masci e l’assessore Adelchi Sulpizio specificando che i posti disponibili sono 40 e le notti previste sono, al momento, 63, salvo eventuali proroghe dovute al perdurare delle condizioni di maltempo.

“Abbiamo anticipato l’attivazione di questo servizio”, dicono il sindaco e l’assessore, “perché la temperatura si è abbassata notevolmente e piove per cui vanno affrontate tutte quelle situazioni particolarmente delicate, che On the Road conosce, per garantire un letto e un tetto a chi non ce li ha ed è in condizioni di particolare fragilità”.

Già questa sera, annuncia Massimo Ippoliti di On the Road, “l’unità mobile di strada sarà operativa dalle 19 per accogliere le prime dieci persone che riteniamo iper vulnerabili e la cui situazione ci è nota perché la presenza in strada è stata già registrata più volte. Sono persone con età avanzata e che non hanno alcuna possibilità di trovare soluzioni alternative, non avendo le risorse per farlo. Il servizio sarà garantito sette giorni su sette, tutte le sere”.

Per l’attuazione del Piano Freddo sono stati stanziati circa 80.000 euro.

“Per noi si tratta di un impegno che si rinnova, di anno in anno, per assicurare assistenza a chi non può rimanere in strada con queste temperature. Con questi fondi garantiamo un posto caldo a chi è meno fortunato, puntando anche a garantire una convivenza positiva con altre persone. Resta il fatto che non tutte le persone senza dimora accettano di lasciare i propri giacigli all’aperto per raggiungere le sistemazioni che vengono offerte loro”.

A proposito di accoglienza, Corrado De Dominicis, direttore della Caritas Pescara-Penne, fa sapere che “nell’ambito dell’emergenza freddo, la Caritas diocesana, come ogni anno, estenderà il periodo di permanenza per gli accolti nella Cittadella dell’Accoglienza “Giovanni Paolo II” oltre i consueti 28 giorni e fino alla conclusione del Piano comunale. Un servizio, quello della Cittadella gestita dalla Caritas, che quotidianamente accoglie le persone senza dimora grazie ai fondi dell’8×1000 alla Chiesa Cattolica”.