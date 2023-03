PESCARA: ALLACCIO ABUSIVO A CONDOMINIO CON BOLLETTA QUINTUPLICATA, ARRESTATO PANIFICATORE

PESCARA – Aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica di un condominio per non pagare le utenze della sua abitazione e del suo panificio: protagonista della vicenda un uomo di 43 anni di Pescara arrestato dagli agenti della locale Squadra Volante per furto aggravato di energia elettrica dopo la scoperta dell’allaccio abusivo.

Il controllo compiuto sabato scorso è stato effettuato con l’ausilio del personale tecnico della società erogatrice il servizio elettrico.

È stato riscontrato che la bolletta inerente il consumo elettrico condominiale, a seguito dell’allaccio abusivo, era quintuplicata.

Nel corso delle verifiche è emerso che il contatore dell’esercizio risultava disattivato e, malgrado ciò, l’erogazione dell’energia era garantita sia presso l’attività commerciale sia presso l’abitazione del titolare.

I tecnici hanno verificato la presenza di un impianto di by-pass creato con l’obiettivo di allacciare l’impianto elettrico del locale e dell’abitazione alla rete del condominio: il collegamento era stato realizzato mediante l’utilizzo di un cavo che collegava il contatore condominiale direttamente all’abitazione e all’attività commerciale.