PESCARA, ALLARME BOMBA DA MORTAIO RIENTRATO: UOMO INDAGATO PER PROCURATO ALLARME

PESCARA – Era scattato il piano coordinamento della polizia per mettere in sicurezza l’intera area dove stamattina a Pescara, in pieno centro, una bomba da mortaio è stata trovata vicino ai cassonetti dei rifiuti da un cittadino.

L’allarme è rientrato non appena gli artificieri hanno accertato che fosse completamente inerte in quanto priva di spoletta e materiale esplosivo. Effettivamente, però, si è trattato di una bomba da mortaio calibro 81 mm risalente alla seconda Guerra mondiale, di cui si sarebbe sbarazzato un uomo già denunciato di recente per fatti analoghi, indagato in stato di libertà per il reato di procurato all’allarme presso l’autorità (art. 658 c.p.) e per aver detenuto parti di armi e munizionamento da guerra (art. 28 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

L’ordigno è stato rimosso dagli artificieri e la circolazione è tornata alla normalità.