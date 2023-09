PESCARA, ALTRO INCENDIO NEL QUARTIERE FONTANELLE. PETTINARI, “CITTADINI ORMAI COSTRETTI ALLE RONDE”

PESCARA – Dopo l’ennesimo incendio all’alba di oggi nel quartiere Fontanelle a Pescara dove è andato a fuoco un ciclomotore – il rogo è stato spento dai vigili del fuoco con le indagini affidate ai carabinieri – questa mattina c’è stato un sopralluogo del vice presidente del Consiglio regionale ed esponente del M5S, Domenico Pettinari, che dopo le sollecitazioni ha annunciati che “i cittadini ci hanno chiesto di partite con dei cosiddetti punti di osservazione, delle ronde che opereranno sul territorio”.

“Da domani sera alle 21 partiremo con queste vedette o ronde di quartiere e se vedremo che qualcosa non va saremo costretti a chiamare le forze dell’ordine. Siamo arrivati a questo e a chiedere questo perché come nel 2011 quando fu istituita una unità fissa di polizia nel quartiere e in particolare in via Caduti per servizio, auspichiamo che si torni ad un presidio di controllo che oggi manca”, ha polemizzato Pettinari.