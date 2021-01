PESCARA, ANCORA UN’AGGRESSIONE NEL CARCERE DI SAN DONATO: FERITO ASSISTENTE POLIZIA PENITENZIARIA

PESCARA – Ennesima aggressione all’interno del carcere San Donato di Pescara. La denuncia arriva dal sindacato Sappe su un fatto avvenuto lunedì scorso nel primo pomeriggio quando nella Sezione 2° Giudiziaria un detenuto ha aggredito inspiegabilmente un assistente della Polizia Penitenziaria nel momento dell’apertura delle celle per l’ora d’aria.

La freddezza del sottufficiale ha evitato problemi maggiori anche dopo un secondo tentativo del recluso di aggredire l’agente con l’obiettivo di impossessarsi delle chiavi. Scattato l’allarme, il recluso è stato immobilizzato e calmato. Nel corso della colluttazione l’assistente ha riportato ferite con una prognosi di venti giorni.

Giuseppe Ninu, segretario regionale per l’Abruzzo del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, auspica che “la Direzione prenda immediati e seri provvedimenti disciplinari provvedendo altresì a far trasferire il predetto in altra sede per motivi di opportunità nonché deferendo lo stesso all’ Autorità Giudiziaria”.

