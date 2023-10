PESCARA: ANDAVA IN BICI E NE TRASPORTAVA UN’ALTRA, GIOVANE DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

PESCARA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato a piede libero, alla Autorità Giudiziaria, un uomo classe 1988, noto alle forze dell’ordine, poiché’ alle 2,20 di questa notte è stato controllato dai militari in via Ilaria Alpi in sella ad una biciletta da donna di colore bianco con relativo seggiolino per bambino, trasportandone una seconda anche questa bianca e modello da donna con cestello anteriore. All’ uomo, non avendo dato alcuna giustificazione circa il possesso sono state entrambe sequestrate, in attesa di individuazione dei/del legittimo proprietario.

Per chi fosse interessato, i due velocipedi si trovano attualmente presso gli uffici della Radiomobile di via Lago di Borgiano a Pescara e potranno essere visionati dalle ore 8 alle ore 12,00 di tutti i giorni. Il giovane dovrà quindi rispondere di ricettazione.