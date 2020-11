PESCARA: ANDREA GULLOTTA NUOVA GUARDIA PARTICOLARE VENATORIA VOLONTARIA

PESCARA – Cerimonia di giuramento a Palazzo di Città per assumere il ruolo di guardia particolare venatoria volontaria.

Davanti all’assessore Nicoletta Eugenia Di Nisio ha recitato la formula di rito Andrea Gullotta, originario di Giardini Naxos e pescarese d’adozione.

Gullotta, classe 1942, attualmente pensionato, è stato sostituto commissario della Polizia di Stato e colonnello ispettore della Protezione civile (Associazione europea operatore di Polizia) per la Regione.

Il giuramento va a ricoprire la casella di ispettore regionale per il controllo del territorio e la gestione delle guardie giurate ittico-venatorie, in particolare nella provincia di Pescara.

“Sono lieta – così Di Nisio – per la disponibilità di un profilo professionale di livello come quella di Gullotta, che ci aiuta a migliorare come città e lo ringrazio per il suo impegno”.

