PESCARA, APPALTATI LAVORI AMPLIAMENTO SERVIZI TERAPIA DEL DOLORE, HOSPICE E CURE PALLIATIVE

PESCARA – Appaltati i lavori necessari all’ampliamento dei Servizi di Terapia del Dolore, Hospice e Cure Palliative, per un milione di euro, all’ospedale di Pescara.

Ad annunciarlo, in una nota, la Direzione generale della Asl di Pescara: i lavori, la cui durata prevista è di 360 giorni, verranno eseguiti dall’Impresa Feliziani Italo S.r.l. e avranno luogo presso la Palazzina “D” del presidio ospedaliero, in via Paolini 47. Responsabile unico del procedimento (Rup) è l’ingegner Luigi Lauriola.

“Le opere – spiega la Direzione Asl – hanno ad oggetto il miglioramento sismico, l’adeguamento degli spazi, lavori edili ed impiantistici, la realizzazione di studi medici, ambulatori e stanze di degenza con i relativi servizi. Nello specifico, la Terapia del Dolore verrà dotata di tre ambulatori medici, una reception, una sala di attesa e dei servizi annessi. Nell’area dedicata alle Cure Palliative saranno realizzati due studi medici, due sale infermieristiche, due stanze per l’accoglienza e i relativi servizi”.

“Nell’Hospice, infine, si provvederà a realizzare 6 camere singole con la possibilità di ospitare un parente o accompagnatore. L’Hospice è una struttura di carattere residenziale che offre la presa in carico di pazienti affetti da neoplasie e da malattie croniche invalidanti. Vi opera un’équipe multiprofessionale con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dell’assistito e della sua famiglia”.

