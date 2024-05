PESCARA: APPELLO COMMERCIANTI AL COMUNE, “EMERGENZA PARCHEGGI, CRONOPROGRAMMA PIU’ RAGIONEVOLE” 

PESCARA – “Il centro di Pescara è entrato in piena emergenza parcheggi. Continuiamo ad essere contattati da clienti che non riescono neppure a trovare un posto nell’area di risulta nei giorni feriali, e siamo alle porte dell’estate quando ci auguriamo che arrivino sempre più turisti e visitatori: chiediamo con estrema rapidità un incontro al Comune di Pescara per definire un cronoprogramma dei lavori più ragionevole”.

Lo chiede in una nota la presidente provinciale di Confesercenti Marina Dolci.

“Da molti mesi abbiamo sollevato le nostre preoccupazioni sull’intensa concentrazione temporale dei lavori in centro con i cantieri di piazza Sacro cuore e corso Umberto – sottolinea Dolci – chiedendo una tempistica diversa. A questi lavori, che durano ormai da tempo, si sono aggiunti i cantieri dell’area di risulta che hanno contratto incredibilmente il numero dei parcheggi senza una data certa di fine lavori. Il commercio è molo debole in questa fase storica, e perdere contemporaneamente i parcheggi dell’area di risulta e la possibilità di passeggiare piacevolmente nelle vie centrali assediate dai lavori non fa bene al settore. Ma vogliamo confidare che il Comune sia disponibile a modificare i propri piani per non danneggiare ulteriormente il commercio pescarese”.