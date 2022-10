PESCARA, APPELLO PER L’ADOZIONE: “ROCKY HA BISOGNO DI UNA NUOVA CASA, SOFFRE TROPPO NEL BOX”

PeESCARA – Rocky ha 7 anni, è un cane imponente ed energico ma nasconde un animo fragile. Per lungo tempo è rimasto da solo in un capannone vecchio e pericolante nella periferia della città. Il suo proprietario non aveva intenzione, né le possibilità, di occuparsene in maniera adeguata e quindi ha presentato la rinuncia di proprietà al Comune.

Così, alla fine, Rocky è entrato nel rifugio gestito dalla Sezione LNDC Animal Protection di Pescara dove i volontari stanno facendo tutto il possibile per farlo adattare a questa nuova condizione.

Nonostante siano passati diversi mesi, però, Rocky continua a soffrire molto la vita nel box e ha davvero tanto bisogno di una nuova casa dove trovare un ambiente sereno e adatto a lui.

Nel box è molto frustrato dalla solitudine e dalla monotonia. Quando però ha una persona a cui fare riferimento, che gli tenga compagnia nel box o a passeggio, è sempre molto collaborativo, aperto alle coccole e a godersi la calma accanto ai volontari, oltre a giocare con l’acqua che è uno dei suoi passatempi preferiti. È un cane molto intelligente che ha imparato tanto da quando è con noi e ha fatto veri passi da gigante.

Nonostante i progressi fatti finora in pochi mesi, Rocky continua a soffrire incredibilmente la vita in rifugio e ha bisogno di una figura di riferimento solida e costante che possa continuare a trasmettergli la pace e la serenità che merita. Lui è pronto ad offrire una fedeltà incondizionata e un legame indissolubile. Cerca la sua nuova casa in tutto il centro-nord Italia, con le consuete prassi pre e post affido.

Per info e adozione, contattare la Sezione LNDC Animal Protection di Pescara al 3515112429 o [email protected]